Veronica Peparini aveva scommesso tutto su Giulia Stabile e ha vinto la scommessa. Dopo tanti anni la ballerina romana è riuscita a far trionfare la danza, in finale con il fidanzato Sangiovanni è riuscita nella grande impresa ed ha alzato la coppa.

Ora a parlare del suo talento è la sua insegnate, Veronica Peparini ha creduto da subito in lei. Ma anche le altre insegnati, Alessandra Celentano e Lorella Cuccairni hanno sempre apprezzato le doti della ragazza.

Forse la sua ironia, complice al suo talento, hanno portato a casa anche il consenso del pubblico che l’ha sempre premiata come vincitrice delle prove TIM. Veronica Peparini spiega:

Ovviamente anche Maria De Filippi ha avuto il suo ruolo, anche lei ha da subito compreso il talento della ragazza:

E quale sarà il futuro della giovane? Potrebbe tornare nel cast di Amici in qualità di professionista come tante sue colleghe?

Giulia nel corpo di ballo di Amici 21? Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che ritengono i ballerini di dire al momento più giusto quando sarà. Io se lei lo desidera non posso che augurarglielo. Se vuole farlo spero succeda davvero. Adesso non posso ancora dire nulla e nel caso, se così sarà, saprà a breve. Io credo che Giulia ha davvero tutte le carte in regola, è una brava ballerina e potrebbe entrare tra i professionisti. Le auguro di fare sempre di più e di non sentirsi mai arrivata. Ma lei è una ragazza molto umile e quindi credo che non avrà problemi in questo.