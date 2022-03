In occasione di un'intervsita rilasciata a Porta a Porta, Giuliana De Sio ha raccontato la sua lotta contro il Coronavirus

Senza alcuna ombra di dubbio Giuliana De Sio è una delle attrici più amate e stimate all’interno del mondo del cinema. Originaria di Salerno, la donna ha una carrIera ricca di successi. Tuttavia, tempo fa è stata costretta a combattere una dura lotta contro il Coronavirus. Ecco come sta adesso.

In occasione di un’intervista, Giuliana De Sio ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla sua lotta contro il Coronavirus. La donna si è trovata ad affrontare brutti momenti causati dalla negative conseguenze della malattia. Il Covid ha messo alle stretta l’attrice così come la depressione che l’aveva colpita qualche anno fa.

In occasione di un’intervista rilasciata a Porta a Porta, la celebre attrice si è lasciata andare ad un duro sfogo raccontando la sua battaglia contro il Coronavirus. Questa è una parte del suo racconto:

Ti limiti a guardare il soffitto con la maschera fissa dell’ossigeno giorno e notte. Non ti puoi relazionare con nessuno, solo con i tuoi fantasmi ancestrali presenti nella tua testa.

Attualmente l’attrice sta bene, ha superato la malattia ed ha trovato la forza per venirne fuori.

Giuliana De Sio: le dichiarazioni ell’attrice rilasciate a Verissimo

La De Sio è un’attrice molto amata da tutto il pubblico italiano. Attualmente la donna è impegnata con un teatro il quale risce a regarle tante soddisfazioni ed emozioni. Tuttavia, queste sono le parole che aveva rilasciato in occasione di un’intervista a Verissimo: