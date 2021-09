Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: baci e coccole a Ponza

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi più felici e innamorati che mai. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la coppia paparazzata nella magica isola di Ponza tra coccole e baci. Dopo aver vissuto il loro amore nella massima riservatezza, i due ora vivono la loro relazione alla luce del sole.

La storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi procede al meglio. La coppia ha deciso di trascorrere una rilassante vacanza sull’isola di Ponza. Proprio qui i paparazzi hanno immortalato i vari momenti in cui i due si sono lasciati andare a momenti ricchi di coccole e baci.

Fino ad ora Giulio Berruti e la sua compagna hanno vissuto la loro relazione nel massimo della riservatezza. Ora, però, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e di vivere il loro amore alla luce del sole. Anche se i due non hanno svelato i loro progetti per il futuro, tanti pensano che l’attore e la Boschi presto convoleranno a nozze.

Riguardo i fiori d’arancio, la donna di recente ha dichiarato:

Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due…

L’attore, invece, dopo essere usciti allo scoperto nel 2020, ha dichiarato:

E ancora:

Vi ringrazio ed è vero, avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo. Ci sono delle foto, dei contatti, però non dico nulla di più.