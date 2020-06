Uomini e Donne, Giulio Roselli commenta il percorso di Giovanna Abate Nell'intervista a Uomini e Donne Magazine, Giulio Raselli, parla del percorso di Giovanna Abate all'interno del programma

Durante l’intervista su Uomini e Donne Magazine, Giulio Raselli, parla del percorso di Giovanna Abate all’interno del programma e dei suoi corteggiatori Davide Basolo, Sammy Hassan. L’ex tronista che attualmente sta vivendo il fidanzamento con Giulia D’Urso ammette di aver notato che la sua ex corteggiatrice, Giovanna Abate, è in difficoltà.

Poi ci spiega che anche lui ha provato le stesse sensazioni che ora sente lei in vista della scelta. Giulio Raselli crede che per Giovanna Abate sia ancora più dura, visto il repentino allontanamento dai corteggiatori a causa dell’emergenza Coronavirus. Però, dopotutto, l’ex tronista ammette che trova il percorso di Giovanna Abate eccellente.

Ha trovato intrigante l’idea del format, attraverso il quale Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno avuto l’opportunità di conoscere nuovi corteggiatori chattando al computer.

D’altro canto lui ammette che se si fosse trovato al posto di Giovanna Abate avrebbe avvertito un’enorme difficoltà per la perdita del contatto fisico, ma avrebbe cercato di vedere il lato positivi, vivendo l’esperienza al meglio.

Lui stesso ha vissuto un periodo non semplice, sia per quanto riguarda la sua relazione con Giulia D’Urso sia per la sua vita lavorativa. Spiega che non c’è nessuna crisi con Giulia D’Urso, ma durante la quarantena ci sono stati alcuni litigi. Giulio Raselli ci parla anche della conoscenze che Giovanna Abate sta mandando avanti a Uomini e Donne. In particolare ci parla di Sammy Hassan dicendoci cosa pensa veramente.

Ricordiamo che i due si sono conosciuti perché entrambi hanno partecipato ad una passata edizione di Temptation Island, nel ruolo di tentatori. Il corteggiatore Sammy Hassan, secondo l’ex tronista è una persona che si adatta molto bene ai contesti e anche “estremamente intelligente”.

Giulio continua: “Sta facendo un bellissimo percorso e sono convinto che a Giovanna piaccia realmente”. Giulio Raselli spende delle belle e positive parole per quanto riguarda L’Alchimista, Davide Basolo, ma è fermamente convinto che a Giovanna Abate non piaccia il suo carattere.