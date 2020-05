Uomini e Donne, Giovanna Abate, Davide Basolo perde le staffe Il misterioso Alchimista, Davide Basolo, per la prima volta perde le staffe e si scaglia contro Giovanna Abate

Siamo quasi arrivati alla fine di questa insolita edizione di Uomini e Donne. Si avvicina sempre di più la scelta di Giovanna Abate, prevista per martedì 9 Giugno. Dalle anticipazioni possiamo intuire che ci sarà un gran colpo di scena. Davide Basolo perde le staffe e litiga con Giovanna Abate.

Come tutti sappiamo, dopo l’uscita di Alessandro Graziani dal programma, il corteggiatore aveva rilasciato delle dichiarazioni sul magazine di Uomini e Donne: “Sto ancora cercando di metabolizzare quello che è successo. Alterno momenti di dispiacere ad altri di malinconia”.

Conclude dicendo: “Per quanto mi fossi preparato psicologicamente ad un finale non positivo, la realtà è un po’ diversa. Quando Giovanna ha deciso di non portarmi in esterna, ho capito che mi ero fatto prendere troppo dall’entusiasmo, sperando di recuperare le cose. Avrei dovuto riflettere di più, ma quando ci sono in gioco i sentimenti non è sempre facile dar retta alla ragione”.

Tuttavia dalle anticipazioni, rilasciate su WittyTv, vediamo comparire di fronte a Giovanna Abate, tre sedie, sarà Alessandro Graziani il terzo corteggiatore? A questo proposito Gianni Sperti domanda a Maria de Filippi: “Entrano tutti e tre i moschettieri?”. Il primo ad entrare è Sammy Hassan, seguito subito dopo da Davide Bosolo, tuttavia la terza sedia rimane ancora vuota.

Davide Bosolo, domanda infastidito alla tronista: “Aggiungi un posto a tavola?”, a queste parole la tronista sorride, e il corteggiatore controbatte dicendo: “Io non ho tantissimo da ridere. Mi fa piacere che mi hai chiamato, ma a rivedere queste cose qua mi viene un po’ di nervoso. Poi vedo tre sedie quindi…”.

Nel video rilasciato su WittyTv c’è anche una dichiarazione dell’opinionista Gianni Sperti che afferma: “Secondo me Davide che definisce maleducato Sammy si sbaglia, per me la maleducata è stata Giovanna nei confronti di Davide”.

E conclude: “Lei qualsiasi cosa faccia Sammy ride e sappiamo il perché. Perché è innamorata di Sammy”. Adesso non ci rimane che scoprire come andrà a finire nelle prossime puntate e, chi darà la scelta di Giovanna Abate.