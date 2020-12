Giuseppe Conte, avete mai visto la sua casa? Ha un curioso particolare che il premier ha voluto avere nel bagno

Giuseppe Conte è il Presidente del Consiglio dei Ministri nonché uno degli uomini più influenti del nostro paese. In molti, soprattutto nell’ultimo periodo si sono chiesti dove abita Giuseppe Conte. In questi mesi così tanto difficili per il nostro paese, il Premier è sceso in campo in prima linea, per il bene di tutti noi, finendo spesso al centro delle polemiche. Ad ogni modo, in questi anni di legislatura, Conte è riuscito a conquistare la fiducia di milioni di italiani. Piuttosto riservato e mai fuori dalle righe, il Premier non è molto attivo sui social e per questo si sa ben poco della sua vita privata. E voi, avete mai visto la sua casa?

La casa di Giuseppe Conte

Essendo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte vive a Palazzo Chigi. Come é ben noto a tutti, si tratta di una grande struttura che consta di tante camere, per dare modo al Presidente di poter svolgere tutte le sue attività. Ovviamente sono presenti anche altri spazi che il Premier può dedicare alla sua vita extra-politica e privata.

Andando più nel dettaglio, sappiamo che Conte ha un appartamento sito al terzo piano di Palazzo Chigi, dove ha personalmente avviato dei lavori di ristrutturazione un po’ di tempo fa. Sembra che il Premier abbia installato un antifurto con telecamere, una porta blindata e delle persiane in legno. In questo video, le immagini dell’esterno dell’abitazione del Premier Conte.

Si sa ben poco sul resto dell’appartamento, ma alcune fonti riferiscono che la casa di Giuseppe Conte è molto lussuosa, molto curata nei dettagli. Spesso il Premier avvia dei lavori di manutenzione per migliorare l’ambiente in cui vive.

Ad ogni modo, un ci sarebbe un curioso particolare che Giuseppe Conte ha voluto nel suo bagno. Un pò di tempo fa, infatti, il Premier ha fatto installare una cabina doccia con tanto di effetto massaggiante. Insomma, la casa dove Giuseppe Conte vive è dotata di ogni confort e sicuramente molto accogliente. A quanto pare, però, il premier non vivrebbe insieme alla sua compagna Olivia Paladino.

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sua casa? È bellissima ma sorprende quello che ha appeso alle pareti