Giuseppe Garibaldi rientra finalmente al Grande Fratello: ecco perché è stato male

Anche se tutti erano felici per il rientro di Giuseppe Garibaldi, alcuni partecipanti si sono dichiarati contrari al suo rientro al Grande Fratello.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è rientrato in casa dopo un altro episodio inerente i suoi recenti problemi di salute. Il rientro di Garibaldi non è stato certamente passato inosservato, dopo il rinnovato reintegro nella Casa di Cinecittà. Il bidello calabrese ha spiegato ai concorrenti e al pubblico le ragioni del suo malore e del successivo ricovero. Tante erano state indiscrezioni e le ipotesi su cosa lo aveva fatto stare male nelle scorse settimane, più volte

A distanza di appena una settimana dalla sua precedente uscita, Giuseppe Garibaldi è tornato nell’appartamento del Grande Fratello. Alfonso Signorini lo ha presentato con una gag anche poco credibile, facendo uso dell’intelligenza artificiale per costruire una scenetta ad hoc per il ritorno del giovane collaboratore scolastico. Ha annunciato il conduttore durante la serata tanto attesa per il rientro di Garibaldi:

Giuseppe Garibaldi non è quello che conoscete voi. Non è un bidello, ma una persona molto diversa, una vera talpa all’interno del Grande Fratello.

Proprio mentre Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso nella Casa, è stato proiettato un video in cui Garibaldi si fingeva una sorta di genio. Dopo questa breve scenetta, il simpatico calabrese è rientrato in casa e ha spiegato la causa del suo malessere. Ovviamente, dopo un momento di attesa e shock da parte degli altri partecipanti, lo hanno accolto i calorosi abbracci da parte di tutti.

Giuseppe Garibaldi, a proposito di quanto accaduto fuori dalla Casa in questi giorni carichi di impegni e controlli per la sua salute, ha successivamente detto:

Mi hanno fatto un check-up completo. Nemmeno in Ferrari lo fanno. Una settimana intensa, ma sono in salute come un pesce. Solo un po’ di stress dovuto al fatto che mi emoziono molto facilmente.

Il partecipante calabrese ha avuto problemi dopo la gita fuori dalla casa del Grande Fratello. Tutto l’ambiente era rallegrato dallo sperato rientro. Giuseppe Garibaldi ha poi concluso:

Spero che sia l’ultima volta. Spero che quel detto ‘non c’è due senza tre’ non si applichi a me.

Nonostante l’ambiente fosse positivo per il lieto evento, dopo la puntata, Rosy Chin, Anita Olivieri e Marco Maddaloni si sono dichiarati contrari al suo rientro, principalmente perché preoccupati per la sua salute.