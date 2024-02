Perché Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello sta così male: la scioccante rivelazione

Come in molti già sanno, è in diretta su Canale 5 il Grande Fratello. Lo show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalla sua collega ed opinionista Cesara Buonamici e da Benedetta Staffelli in qualità di inviata social, è in onda dal 11 settembre. In questa edizione il cast della casa è composto sia da persone non note, sia da qualche personaggio famoso, proprio come nelle primissime edizioni della casa, questa è la diciassettesima. In Questi mesi purtroppo, uno dei concorrenti del Grande Fratello, ha avuto de problemi di salute. Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico e barman, ha accusato un malore per ben due volte.

Giuseppe Garibaldi malore al Grande Fratello

Qualche giorno fa, Giuseppe Garibaldi ha accusato un secondo malore all’interno della casa del Grande Fratello. Il giovane, nelle scorse settimane, si era sentito poco bene, tanto da diver temporaneamente allontanarsi dalla casa per degli accertamenti medici. Ovviamente tutte le informazioni mediche sono riservate, ma lo stesso giovane aveva rassicurato i compagni e il pubblico sulle sue condizioni. Ma, pochi giorni fa, il secondo malore, che aveva allarmato i coinquilini e lo staff del programma.

Secondo quanto riportato da Giuseppe, si sarebbe allenato troppo sul tapisroulant. Nella puntata di lunedì, Alfonso Signorini, ha detto al giovane:

“Ci prometti che riprendi a mangiare?”

Ma, il malore sarebbe stato causato proprio dal poco cibo, almeno secondo Garibaldi. Infatti sostiene di aver esagerato con la corsa nonostante il poco cibo ingerito. Tutti i compagni della casa, non appena si sono resi conto del malore di Garibaldi, sono accorsi nel bagno dove il giovane, dopo aver vomitato, ha perso i sensi.

Su i social, non mancano le ipotesi e le teorie, ma anche il fratello del collaboratore scolastico rassicura tutti dicendo che il fratello sta bene. Ma, nonostante questo, c’è chi sostiene che i diversi malori del giovane sarebbero causati dall’ambiente teso e pesante della casa. La speranza di tutti è che questo giovane, si rimetta del tutto.