Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non rientra in casa: ancora problemi di salute per il gieffino

Molti fan si stanno preoccupando per il rientro di Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello, dato che qualche complicazione gli ha impedito di restare stabilmente. Infatti, dopo il malore e il rientro temporaneo, ad oggi continua a rimanere assente dal Grande Fratello.

Il partecipante ha lasciato la casa a Cinecittà lo scorso martedì a causa di un problema di salute, problema che si è ripresentato pochi giorni dopo il suo ritorno. Alcuni giorni fa, all’inizio di febbraio, Giuseppe Garibaldi era stato trasportato in ospedale a seguito di un malore. C’era stata grande preoccupazione nella Casa in quel momento tra gli altri partecipanti.

L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni risale solo al 14 febbraio, quando Alfonso Signorini ha dichiarato in puntata: “Sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni”.

Nonostante le voci che stanno circolando a proposito di a una possibile esclusione definitiva, fonti vicine al Grande Fratello hanno riferito che Giuseppe Garibaldi sta attualmente affrontando alcuni controlli. Pare si stia sottoponendo agli ultimi accertamenti prima di rientrare nella casa. D’altronde, l’improvviso malore aveva davvero preoccupato tutti. Al momento, però, non è previsto il rientro per la prossima puntata del 19 febbraio.

Recentemente, l’influencer Deianira Marzano ha diffuso una voce che indicava Giuseppe Garibaldi come “ormai escluso” definitivamente dal gioco. A sostegno di questa ipotesi ci sarebbe un messaggio ricevuto da una fonte vicina alla famiglia di Giuseppe Garibaldi. Tuttavia, Nicola, fratello di Giuseppe, ha prontamente smentito queste voci attraverso le sue storie su social media. Ha scritto:

Non fidatevi di questi ‘amici di famiglia’, conoscenti o altro. Giuseppe sta bene, è sotto osservazione e ulteriori informazioni verranno fornite dal profilo ufficiale del Grande Fratello.

Nonostante le speculazioni, comunque Giuseppe Garibaldi sta attualmente affrontando ulteriori accertamenti sulla sua salute. È importante determinare se possa tornare nella casa. Il suo ritorno in televisione non è previsto per la prossima puntata ma, nel frattempo, la produzione del reality sembra aver richiesto ai concorrenti di mantenere il massimo riserbo.