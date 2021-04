Sono ormai passati diversi anni dalla vincita del circuito danza di Giuseppe Giofrè, ma il ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi, vanta una ricchissima e soddisfacente carriera nel mondo del ballo.

Ospite nel quotidiano del talent show, il ragazzo ha voluto raccontare la sua esperienza ad i ragazzi ancora in gara nella scuola, partendo proprio da uno degli episodi che l’ha reso famoso in tutto il mondo.

Il giovane ballerino ha infatti avuto dei ruoli molto importanti nei tour dei veri idoli del pop americano e, come per Elena D’Amario, ha fatto fortuna negli Stati Uniti. Il cantante ha raccontato:

Inizio a lavorare per Jennifer Lopez. È stato un lavoro un po’ strano perché subito dopo vengo licenziato. Era per la residence a Las Vegas. Una settimana dopo però mi trovo a fare un’audizione per quest’artista di nome Taylor Swift, che io non conoscevo. Non conoscevo nemmeno una sua canzone. Vado e faccio un’audizione per gli American Music Awards ma non mi prendono.

Purtroppo, soprattutto la carriera nel mondo dello spettacolo, non è tutta rosa e fiori. Il ragazzo ha raccontato anche di tutte le volte che è stato scartato ma che, grazie alla motivazione giusta, ha trovato sempre la forza di rialzarsi.

“Una settimana dopo ci sono le audizioni per il tour mondiale di Taylor. Mi arriva un’email ma decido di non andarci, non avendomi già scelto per l’esibizione agli American Music Awards. La mia agente mi dice che magari stavolta trattandosi di un tour è una cosa diversa e ci vado”.

Dopodiché è arrivata la fortuna: grazie alla cantante statunitense Taylor Swift è riuscito a danzare sui palchi di tutto il mondo e ha raccontato i tour stupendi a cui ha partecipato: