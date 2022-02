Ospite a Verissimo, l'ex Miss Italia Giusy Buscemi ha raccontato di essere incinta per la terza volta: gioia immensa per l'attrice

La puntata di Verissimo di ieri, domenica 27 febbraio, è stata piena di sorprese e di emozioni. Tra gli ospiti anche Giusy Buscemi, la bellissima attrice e modella siciliana, che nel corso della sua intervista si è lasciata andare in una confessione che ha piacevolmente sorpreso tutti. Ha infatti svelato di essere in dolce attesa per la sua terza volta.

Nel corso dell’intervista, la bellissima e bravissima attrice originaria di Mazara del Vallo, Sicilia, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera.

Ma il momento più emozionante della sua chiacchierata con Silvia Toffanin, è arrivato quando la stessa interprete ha fatto una rivelazione totalmente inaspettata:

Diciamolo pure, tanto so che qui si danno solo belle notizie e le notizie più grandi. Quindi sì, sono incinta di nuovo: stiamo aspettando il terzo figlio.

Giusy Buscemi è sposata dal 2017 con il regista Jan Michelini. Nel 2018 è nata la loro prima bambina, Caterina Maria, mentre nel 2019 è arrivato il secondo genito, il piccolo Pietro Maria.

Nel prosieguo dell’intervista, Giusy ha raccontato che la primo genita avrebbe preferito una sorellina, ma invece arriverà un altro maschietto, che nascerà in estate.

Sarà un maschio, la grande voleva tanto una sorella ma le abbiamo detto che sarà lei l’unica principessa di papà. Quindi crescerà la quota maschile in casa.

Chi è Giusy Buscemi

Credit: Verissimo

Nata in Sicilia nel 1993, Giusy Buscemi si è prima diplomata al Liceo Scientifico di Menfi, per poi iscriversi alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è partita subito col botto, nel 2012, quando è riuscita a vincere la 72esima edizione di Miss Italia.

Parallelamente a quella da modella, è partita anche la sua carriera da attrice, che tutt’ora Giusy porta avanti con grande successo.

L’esordio sul grande schermo è arrivato sempre nel 2012, nella pellicola di Antonio Zeta intitolata “Baci Salati“. Sempre al cinema, famosi i suoi ruoli nei film “Smetto Quando Voglio” e “Smetto Quando Voglio – Ad Honorem”, entrambi diretti dal regista Sidney Sibilia.

Molto più ricca la sua carriera in televisione. Le serie tv e fiction di maggiore successo in cui ha recitato sono Don Matteo, Un Passo dal Cielo, La Dama Velata, Il Giovane Montalbano, Il Paradiso delle Signore e Doc, Nelle tute Mani.