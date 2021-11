Dopo nove mesi di trepidante attesa, l’ex naufraga e ballerina ha finalmente dato alla luce i suoi due piccoli e bellissimi gemelli. Gracia De Torres e il suo compagno Daniele Sandri hanno affidato ai social l’annuncio per il momento più bello delle loro vite: “Mai avrei sognato niente di così perfetto”.

Finalmente si è realizzato quello che la stessa Gracia aveva definito un sogno. Non si conoscono ancora i nomi dei due bambini nati. Qualche tempo fa, il neo papà aveva scritto le iniziali B e N, ma al momento non è arrivato alcun aggiornamento in merito.

Ciò che è certo è che sia i bambini che la neo mamma godono di ottima salute e che il parto è andato alla grande.

Due i post pubblicati dalla De Torres. In uno c’è una foto in cui lei è stesa nel letto d’ospedale, probabilmente pochi istanti dopo il parto, mentre il suo compagno le tiene dolcemente la mano.

Il secondo post è quello in cui, per la prima volta, compaiono proprio i nuovi arrivati. Un fantastico video in bianco e nero, con una dolcissima canzone in sottofondo, nel quale vengono inquadrati i piedini dei neonati.

La difficoltà di Gracia De Torres a restare incinta

La gravidanza di Gracia De Torres è stata un traguardo raggiunto dopo un periodo molto difficile per la soubrette, nel quale non riusciva a realizzare questo suo desiderio.

Lei si è sempre raccontata e non ha mai nascosto gli ostacoli che ha trovato davanti a se. Fino alla gioia assoluta di quando finalmente quel test ha dato esito positivo. Questo il post di annuncio di qualche mese fa:

Non so da dove iniziare, nemmeno vorrei raccontarvi una palla impressionante su come sono stata o mi sono sentita ad ogni domanda su: i bambini quando? Non li vuoi? È per il lavoro? Ma sei già sposata. Vorrei semplicemente dire che sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto una grande unione e coraggio.