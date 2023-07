Grande Fratello, svelato il nome del primo concorrente Vip: è una cantante famosissima

Quella del Grande Fratello, reality che si prepara a tornare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre, sarà un’edizione piena di novità. Nel corso delle ultime ore è stata annunciato il nome della prima concorrente Vip si prepara ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Stando alle indiscrezioni, si tratta di una cantante famosissima. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nonostante manchi ancora molto al ritorno della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini e gli autori del reality stanno lavorando sodo per mettere insieme il cast che da settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore è stato annunciato il nome del primo concorrente Vip: ecco chi è.

Grande Fratello, Rosanna Fratello prima concorrente Vip? L’indiscrezione

A lanciare lo scoop riguardo il nome del primo concorrente Vip che farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello è stato Kevin Dellino durante la trasmissione di Che Rimanga Tra Noi, condotta da Alessio Moriggi e Francesca Pierridallo su Radio Cusano Campus.

La notizia della partecipazione di Rosanna Fratello nella nuova edizione del Grande Fratello è stata annunciata tramite un indovinello:

Ha fatto parte di un mio progetto musicale realizzato in pandemia, Artisti Uniti ai medici, vi do un indizio: è una donna ma non è una santa, di chi stiamo parlando?

Nonostante il gossip sta diventando sempre più insistente in queste ultime ore, pare che non ci sia ancora confermate su quanto annunciato.

Nè Alfonso Signorini né Rossana Fratello hanno commentato il gossip che sta circolando in queste ed hanno preferito rimanere in silenzio preferendo non commentare i rumors che in queste ultime ore stanno circolando in merito alla nuova edizione del Grande Fratello.