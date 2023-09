Grande Fratello, Clarissa Selassié svela un clamoroso retroscena su Anita Olivieri: “Mi ha chiamato il suo fidanzato, ecco cosa mi ha detto”

Clarissa Selassié è stata ospite del programma Casa Sdl dove, intervistata da Giovanna Abate, Gabriele Parpiglia, Amedeo Venza e Le Donatella, si è resa protagonista di una clamorosa rivelazione su Anita Olivieri. L’ex Vippona ha rivelato di essere stata contattata dal fidanzato di Anita: scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Sdl, Clarissa Selassié ha svelato un retroscena che sta facendo molto discutere. Come sappiamo, prima di entrare nella casa Anita Olivieri ha dichiarato di essere single ma, stando a quanto rivelato dall’ex Vippona, la realtà potrebbe essere ben diversa da quella raccontata.

Clarissa ha infatti rivelato di essere stata contattata dal fidanzato di Anita per spiegare come stanno le cose tra lui e la gieffina. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho seguito la prima puntata, ero curiosa di vedere chi stava entrando nella casa. C’è una ragazza che non ho ben capito si è fidanzata, la ragazza bionda che è entrata con Giuseppe Garibaldi. Lei non ho ben capito. Io ho amici del suo fidanzato.io so per certo che Anita è fidanzata, anche se nella clip di presentazione ha detto che era single. Amici del suo fidanzato mi hanno chiamato chiedendomi se sapevo se avevano tagliato la clip, perché loro sanno per certo che sono fidanzati da 10 anni.

E, continuando con la rivelazione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Si chiama Edoardo ma non mi ricordo il cognome. Lui era scioccato poveraccio e deluso. Lui mi ha proprio contattato. Non so se nella casa sta flirtando con qualcuno perché non sto guardando la diretta. Io ho parlato con Edoardo e lui mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Da quello che lui mi ha detto non ha accettato questa situazione. Era al corrente che lei doveva entrare al Grande Fratello e l’ha supportata nella sua scelta, però da fidanzata, rispettando lui come uomo che stava fuori, perché sono 10 anni che stanno insieme. Mi ha detto anche che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l’ha silenziato, non lo chiamano più e non lo sentono.