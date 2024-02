Grande Fratello, annuncio shock: Marco Maddaloni lascia la casa nella notte, svelati i motivi

Anche se l’ultima puntata del Grande Fratello è giunta al termine, non è terminato il susseguirsi di sorprese e colpi di scena. Nella notte, infatti, Marco Maddaloni ha improvvisamente abbandonato la Casa del reality. Il Grande Fratello riserva ancora dei momenti di spettacolo inaspettati, proprio in un frangente in cui sembrava impossibile.

L’accaduto, proprio per le modalità con cui si è verificato, ha dell’incredibile. Non è una lotta agli ascolti, dato che è ormai certificato che questa edizione sta facendo arrabbiare e discutere molti fan sui social e non.

Dopo la fine della diretta, dunque, Marco Maddaloni si è recato nel confessionale e da lì, però, non sarebbe più riapparso. Il comunicato ufficiale è stato diffuso alle 5 del mattino attraverso i profili social, annunciando che Maddaloni avrebbe lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello per ragioni personali. L’annuncio, per l’orario e per il contenuto, non poteva che far rimanere sconvolti praticamente tutti.

I coinquilini, appena informati della notizia, hanno reagito con sospetto, e Paolo Masella avrebbe svelato il motivo di questo inaspettato allontanamento. Poco prima della conclusione della diretta su Mediaset Extra, chi era ancora sveglio avrà sicuramente assistito a una discussione tra Beatrice e Paolo riguardo all’uscita di Marco. Sarebbe qui la chiave dell’allontanamento dal Grande Fratello da parte di Marco Maddaloni.

In questa conversazione, Paolo ha rivelato che Marco Maddaloni voleva avere l’opportunità di leggere il contratto, senza alcun motivo particolare. Nessun motivo di preoccupazione, quindi, poiché il partecipante doveva semplicemente rivedere le clausole del gioco. Sui social, però, si scatena il putiferio e in molti parlano di motivi ben più gravi di quelli attinenti al contratto.

Sulla pagina ufficiale Instagram del GF spunta un breve comunicato che spiega che Marco Maddaloni ha lasciato al casa per “motivi personali”.

L’improvvisa scelta di Maddaloni non è stata ben accolta da Anita, che non è mai uscita dalla casa. Ha espresso il suo disappunto: