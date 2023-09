Grande Fratello, concorrente a rischio squalifica? Ecco cosa avrebbe fatto

Nel corso delle ultime ore un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di Giuseppe Garibaldi, il cui nome sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di una frase che non è di certo passata inosservata ai più attenti.

Giuseppe Garibaldi di nuovo al centro del gossip. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore l’inquilino della casa più spiata d’Italia sta facendo molto parlare di sé per via di un episodio che non è passato inosservato ai fedeli telespettatori del reality. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il gieffino si sarebbe lasciato andare ad un’imprecazione.

MI SONO SENTITA MOLTO OFFESA DA QUESTE PAROLE DI GARIBALDI SPERO CHE IL GF PRENDA PROVVEDIMENTI SERI ! 😡🤢 #grandefratello #gf pic.twitter.com/k2U5qp40TG — friccicarella 🌷 (@bluel1ghts_) September 24, 2023

In seguito a quanto successo, sono molti gli utenti del web che hanno chiesto la squalifica di Giuseppe Garibaldi. Tra le tante parole scritte, possiamo ad esempio leggere:

Mi sono sentita offesa da queste parole di Garibaldi, spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti seri!

Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello prevista per il prossimo lunedì per scoprire se Alfonso Signorini tratterà in diretta la questione. Nel frattempo, riportiamo alcune parole del giornale ‘Novella 2000’ in merito alla linea anti-trash voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi:

Queste nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi sono molto rigide rispetto al passato. Di conseguenza qualsiasi piccola infrazione che viene commessa può essere causa di squalifica o di un avvertimento e richiamo formale da parte della produzione.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è già apparso in tv: ecco dove l’abbiamo visto

Forse non tutti lo sanno, ma Giuseppe Garibaldi ha già un passato nel mondo della tv. Il gieffino ha infatti partecipato a Tipi da crociera, un programma andato in onda su Italia1 girato a bordo della nave MSC Bellissima con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello.