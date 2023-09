Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi contro il reality: le parole dell’ex gieffina spiazzano

Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore l’ex gieffina sta facendo molto parlare di sé per via di alcune dichiarazioni rilasciate contro il reality che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più, Elenoire Ferruzzi ha commentato il calo degli ascolti del Grande Fratello. L’ex gieffina ha criticato fortemente il reality condotto da Alfonso Signorini e la linea anti-trash voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il calo d’ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo, loro vogliono vedere il trash, i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Se vogliono un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo. Lo hanno fatto ed effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio. Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco. Fiordaliso è una mia carissima amica, non c’entrano le persone che ci sono all’interno ma le dinamiche che vogliono attuare. Sono sbagliate.

Infine, concludendo, Elenoire Ferruzzi ha anche commentato l’operato di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista: