Grande Fratello, Giampiero Mughini offende Angelica Baraldi, lei scoppia in lacrime: “Mi viene da piangere”

Martedì 31 ottobre all’interno della casa del Grande Fratello è stata organizzata una festa di Halloween in cui non sono potuti mancare i colpi di scena. Nel dettaglio, Giampiero Mughini si è reso protagonista della serata ed è finito al centro delle polemiche per via delle pesanti parole rivolte ad Angelica Baraldi. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Giampiero Mughini nella polemica. Come già anticipato, nel corso della serata del 31 ottobre gli autori del Grande Fratello hanno organizzato una festa in maschera per i concorrenti. Nonostante tutto sembrava procedere per il meglio, durante la festa qualcosa è andato storto.

Giampiero Mughini ha infatti offeso pesantemente Angelica Baraldi che è scoppiata in lacrime. Queste sono state le parole che l’opinionista tv ha rivolto alla gieffina, finendo al centro della polemica:

Tu hai proprio un futuro da z***ola grande così, ma dai.

A questo punto è intervenuto Ciro che, rendendosi conto della situazione, ha affermato:

Ok adesso togliamo il vino da qui che è meglio.

Le parole di Giampiero Mughini non sono per niente piaciute ad Angelica che in seguito si è lasciata andata ad uno sfogo, scoppiando in lacrime. Queste sono state le parole rivolte all’inquilino Vittorio Menozzi:

Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere. Cosa? Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo.

E, continuando con il suo discorso, la concorrente del Grande Fratello ha poi aggiunto:

Prima quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato nelle sue uscite. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?

Non ci resta che attendere la prossima diretta del reality per scoprire se Alfonso Signorini tratterà quanto successo in puntata.