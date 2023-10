Grande Fratello, Heidi Baci contro Massimiliano Varrese, la rivelazione spiazza: “Ecco cosa faceva”

Sabato 28 ottobre è andata in onda su Canale5 una nuova puntata di Verissimo. Tra le tante interviste rilasciate, non è di certo passata inosservata quella di Heidi Baci. L’ex gieffina è stata ospite del programma condotto da Silvia Toffanin alla quale ha rivelazione una serie di retroscena inaspettati su Massimiliano Varrese. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Heidi Baci contro Massimiliano Varrese. Sabato 28 ottobre l’ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin. Qui Heidi ha ripercorso l’avventura vissuta nella casa più spiata d’Italia rivelando anche una serie di inaspettati retroscena su Massimiliano Varrese. Stando alle parole di Heidi, l’attore è stata la causa per cui ha deciso di abbandonare il reality.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Più volte veniva magari a svegliarmi, a toccarmi, mi salutava. E quindi fino a lì ci può stare. Quella notte era mezz’ora che dormivo, quindi non ero nemmeno in me del tutto. E lì mi sono spaventata perché non sapevo nemmeno chi fosse. Ero proprio nel dormiveglia. L’ho respinto e gli ho detto ‘no Massimiliano, così mi dai fastidio’. Lui mi ha detto ‘no devo parlare devo parlare’. Gli ho detto ‘non adesso Massimiliano, domani, parliamo domani’. Era veramente difficile e Grecia, che aveva il letto di fronte al mio, ha visto tutta la scena.

E, continuando con il suo discorso, l’ex concorrente del Grande Fratello ha poi aggiunto:

Io da dentro nemmeno mi rendevo conto di questa situazione. Quando sono uscita e mi sono vista da fuori, ho visto anche atteggiamenti che io magari in Casa non avevo visto. Non avevo visto Massimiliano che tirava calci e pugni ai pouf in giardino. Vedendo la totalità del suo atteggiamento mi sono resa conto anche del sentimento dei miei genitori che avevano un quadro ben chiaro.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se Alfonso Signorini mostrerà a Massimiliano l’intervista di Heidi per dargli la possibilità di replicare.