Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello per la scomparsa del suocero: chi era Mario e cosa è successo

Addio a Mario: il suocero di Marco Maddaloni, concorrente del Grande Fratello. Per lui era come un padre e decide di salutarlo così.

Marco Maddaloni, concorrente del Grande Fratello, ha subìto una perdita dolorosa con la scomparsa del suocero Mario Giamminelli. Mario, padre della moglie Romina, con cui Marco si è unito in matrimonio nel 2015, rappresentava un punto di riferimento affettuoso all’interno della famiglia. Il legame tra Marco e Mario era solido e profondo, con Mario che ha accettato Marco fin dai primi giorni come un membro a tutti gli effetti della sua famiglia.

Il loro rapporto era così stretto che Marco ha descritto Mario come un secondo padre, evidenziando la calda accoglienza e il supporto che ha ricevuto da lui nel corso degli anni. La notizia della morte di Mario ha scosso profondamente Marco, portandolo a prendere la difficile decisione di lasciare temporaneamente la casa del Grande Fratello. In questo momento ha preferito essere accanto alla famiglia per via del lutto.

Il judoka ha condiviso un messaggio toccante sui social media, in cui ha espresso il suo dolore e la sua gratitudine nei confronti del suocero. Ha ricordato i momenti felici trascorsi insieme, come i pranzi domenicali e il calore familiare che trovava nella casa di Mario. Queste sono state le sue parole:

Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario.

Romina, l’adorata moglie di Marco, ha condiviso il suo dolore e il suo apprezzamento per il suocero, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per la famiglia e per il sostegno che ha sempre mostrato a Marco.

La comunità del Grande Fratello e i fan di Marco hanno espresso il loro affetto e il loro sostegno in questo momento difficile. La produzione del programma ha pubblicamente manifestato solidarietà a Marco, assicurandogli che la sua famiglia televisiva è al suo fianco in questo momento di dolore e tristezza.