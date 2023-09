Grande Fratello, la regia commette un clamoroso errore: “Lo fate apposta…”

Giovedì 28 settembre 2023 è andata in onda un’altra puntata della nuova edizione del “Grande Fratello“. Al termine della diretta, la regia del programma condotto da Alfonso Signorini si è resa protagonista di un clamoroso errore che di certo non è passato in osservato al pubblico italiano. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poche settimane, ma, nonostante questo, non smette di far discutere di sé. All’interno della casa più spiata d’Italia, sono nate delle dinamiche molto interessanti che catturano sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Tuttavia, questa volta, a finire al centro della cronaca rosa non sono stati i concorrenti bensì gli autori del reality show i quali hanno commesso un’inaspettato scivolone. Il tutto è iniziato quando Anita Olivieri è stata chiamata in confessionale per commentare quanto accaduto tra Giselda Torresan e Beatrice Luzzi. In confessionale, la gieffina ha colto l’occasione per parlare di Heidi con la quale attualmente ha un rapporto complicato:

Voi mi mandate sempre Heidi di là cosi io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro.

In quel momento, la regia non si è accorta di aver lasciato l’audio aperto anche al pubblico a casa. Alla luce di questo, i telespettatori che erano sintonizzati in diretta hanno ascoltato le parole che ha pronunciato la Olivieri. Dunque, gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonista di una vera e proprio gaffe!

Grande Fratello: che cosa è accaduto tra Beatrice Luzzi e Giselda Torresan

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 28 settembre 2023, Beatrice Luzzi è stata decretata la concorrente preferita dal pubblico. Alla luce di questo, la gieffina ha avuto la possibilità di nominare un concorrente al televoto e ha fatto il nome di Giselda Torresan giustificandosi in questo modo: