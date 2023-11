Grande Fratello, Matteo Diamante fa una confessione choc su Rosy Chin: “Ecco cosa ha fatto”

In occasione di un’intervista rilasciata al GF Party, Matteo Diamante si è lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata su Rosy Chin. Nel dettaglio, l’ex naufrago ha rivelato che la gieffina avrebbe rappresentato una fonte di grande sostegno in un periodo della sua vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente, Matteo Diamante è stato ospite a Casa Chi dove lui stesso ha raccontato un aneddoto interessante su Rosy Chin, l’attuale concorrente del Grande Fratello. Il vocalist e organizzatore di eventi ha dichiarato che Rosy è stata un punto di riferimento durante un periodo difficile della sua vita:

Circa otto anni fa, esattamente nel 2015, Matteo stava affrontando dei problemi economici. Alla luce di questo, la cuoca gli ha offerto il suo aiuto permettendogli di mangiare nel proprio ristorante senza pagare:

Rosy Chin è una mia amica, ti do un aneddoto. In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone ad aiutarmi. E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà. Ti parlo di otto anni fa.