Grande Fratello, paura per Letizia Petris: arriva il medico

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, lo stato di salute di Letizia Petris ha sollevato la preoccupazione dell’inquilini all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, il volto televisivo ha avuto un momento di sconforto per il quale è stato necessario l’intervento del medico.

Momenti di tensione nella nuova edizione del Grande Fratello per Letizia Petris. Di recente, la celebre gieffina sembra non aver più pace. Da quando ha ascoltato le dichiarazioni choc della sua ex fidanzata Nicole, la ragazza sembra essersi spenta. Infatti, nel corso della diretta di ieri sera, è apparsa pallida, debole e triste.

Insomma, Nicole non è riuscita a controllare le troppe emozioni contrastanti da cui è stata travolta. A notare il suo evidente sconforto è stato il pubblico a casa e gli inquilini, in particolare Anita la quale ha raccontato:

È uscita adesso, c’ha parlato, non so che gli ha detto però so che deve arrivare il medico. Penso che sia entrata per parlare con loro ed il medico sta arrivando, credo. Però, secondo me, un po’ di febbre ce l’ha. Ma credo sia tanto un fatto psicologico. Se l’è proprio fatta venire con la testa.

Dinanzi al crollo nervoso della gieffina, l’intervento del medico è stato necessario. Anche Greta Colmenares è ntervenuta sulla questione aggiungendo alle parole di Anita Olivieri:

È stanca non dorme, non ha mangiato. Ho chiesto se voleva, ma nulla. Febbre di stanchezza, si chiama così.

Inoltre, secondo Fiordaliso, la gieffina avrebbe bisogno di un supporto psicologico. Invece, per quanto riguarda il mondo del web, anche gli utenti hanno voluto esprimere la loro opinione. Secondo il pubblico, Letizia sarebbe terrorizzata da un eventuale confronto con la sua ex Nicole. Una paura che diventerò realtà? Non ci resta che scoprirlo nelle prossima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini!