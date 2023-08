Grande Fratello, Rebecca Staffelli sarà la nuova inviata social? L’indiscrezione

Nonostante manchi ancora molto alla nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini e gli autori stanno lavorando sodo per formare il cast della nuova edizione. Dopo la conferma della presenza di Cesara Buonamici come unica opinionista, in queste ultime ore è emerso un altro rumor sul reality. Stando alle indiscrezioni, pare che Rebecca Staffelli sia la nuova inviata social del programma.

Rebecca Staffelli pronta a sostituire Giulia Salemi nella nuova edizione del Grande Fratello? In queste ultime ore il portale ‘TvBlog’ ha reso pubblica la notizia secondo cui la figlia di Valerio Staffelli potrebbe essere la nuova inviata social della nuova edizione del reality.

Nonostante la notizia non sia ancora stata smentita né confermata, il gossip sulla speaker radiofonica sta diventando sempre più insistente. Ma non è finita qui. Si vocifera inoltre che la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia abbia avuto la meglio su Maria Sole Pollio, anche lei in lista per il medesimo ruolo.

Chi è Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli e speaker radiofonica

Rebecca Staffelli lavora come speaker radiofonica a Radio 105. La figlia di Valerio Staffelli ha fatto più volte la sua comparsa sul piccolo schermo. In più occasioni, infatti, Rebecca ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Becky (@rebecca_staffelli)

Classe 1998, Rebecca Staffelli ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2018, all’età di 20 anni. In quell’anno la figlia dell’invitato di Striscia la Notizia ha condotto Colpo di tacchi, programma andato in onda su La5. Non solo conduttrice e speaker radiofonica ma anche attrice. La figlia di Valerio Staffelli ha anche recitato nel film Din Don, diventato poi una serie tv. In questi giorni si sta molto parlando di lei in seguito al rumor secondo cui potrebbe sostituire Giulia Salemi nei panni di inviata social nella nuova edizione del Grande Fratello.