Grande Fratello, salta la partecipazione di Giampiero Mughini: l’indiscrezione

Lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Al timone del reality ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli. La casa più spiata d’Italia ha aperto da poco i battenti e già iniziamo ad emergere i primi gossip. Tra i tanti, in queste sta diventando sempre più insistente la notizia della mancata partecipazione di Giampiero Mughini nella casa più spiata d’Italia: ecco tutti i dettagli del rumor.

Giampiero Mughini doveva essere uno dei concorrenti Vip che nella serata di lunedì 11 settembre avrebbe dovuto varcare la soglia della porta rossa della casa del Grande Fratello. A quanto pare, però, la sua partecipazione al reality sarebbe saltata per via di alcuni problemi personali. A rendere pubblica la notizia è stato ‘Dagospia’, il giornale diretto da Roberto D’Agostino.

Queste sono state le parole con cui il magazine ha riportato il rumor, ovviamente non ancora confermato né smentito dal diretto interessato:

Salta la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023 […] Secondo quanto risulta a ‘TvBlog’, la mancata partecipazione di Mughini al programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La speranza, di tutti, è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà.

Come già anticipato, il noto volto tv non ha ancora rotto il silenzio in merito al rumor che sta circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Giampiero Mughini, o se lo stesso Alfonso Signorini, si esporranno in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ore.

Noi, ovviamente, qualora dovessero esserci novità in merito al gossip, vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.