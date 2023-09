Grande Fratello, scoppia il caos nella casa, tutta colpa di un gioco proposto dagli autori: cosa è successo

In queste ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello è scoppiato il caos. Tutto è iniziato quando gli autori del reality hanno proposto agli inquilini della casa più spiata d’Italia un gioco. In seguito a ciò, si sono accese le scintille tra alcuni concorrenti. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Durante un gioco organizzato dagli autori del programma, gli inquilini della casa del Grande Fratello si sono resi protagonisti di alcune liti. Fiordaliso e Claudio Roma hanno discusso in maniera molto accesa e le parole della lite non sono passate inosservate. Nel dettaglio, il gieffino si è rivolto alla cantante in questo modo:

Io sono più giovane, ci tengo di più a stare qui rispetto a te. Tu qui non hai bisogno di nulla, puoi andare a casa, invece noi abbiamo un sogno, tu no! Avrai anche te un sogno, ma minore del nostro e del mio. Dico questo perché tu hai il doppio dei miei anni.

A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta di Fiordaliso che ha rivolto a Claudio Roma queste parole:

Ancora con sto fatto del ‘sono più giovane’. Ma chi te l’ha detto che io ho un sogno minore del tuo? Come ti permetti? E cosa c’entra che ho il doppio della tua età?! Vedi che ho fatto bene a votarti?! Ho fatto proprio bene cavolo!

Ma non è finita qui. Oltre a Claudio Roma e Fiordaliso, anche Grecia Colmenares e Letizia Petris si sono rese protagoniste di un duro scontro. La regina delle telenovelas ha datto dell’ipocrita alla gieffina, la cui risposta non si è fatta di certo attendere. Queste sono state le sue parole:

Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita Grecia? Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare! Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola?! Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa.

Non ci resta che attendere la puntata di questa per scoprire se Alfonso Signorini tratterà in diretta quanto successo nella casa.