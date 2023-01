Ha commosso il pubblico con il suo racconto. Rosanna Fratello è stata ospite a Verissimo e ha parlato del grande dolore che ha segnato la sua vita, dopo la perdita di suo fratello.

La cantante e attrice italiana ha raccontato che era stato proprio lui ad aiutarla a costruire la sua carriera. Quella stessa carriera di cui oggi va fiera e che le ha donato tutto quello che ha.

Un ricordo che è tornato a galla, durante la trasmissione, dopo che la conduttrice Silvia Toffanin le ha fatto vedere un filmato della sua vita. Rivedere il fratello, è ogni volta un colpo al cuore per Rosanna.

Giovanni ha scoperto di avere una brutta malattia ed ha deciso di togliersi la vita.

Oggi voglio ricordarlo col sorriso. È stato lui a portarmi in giro, nei concorsi. È stato lui a darmi questa possibilità di cantare, è a lui che devo la mia carriera. Quando è morto, non mi aspettavo da lui un gesto del genere. Due secondi prima eravamo entrate in camera io e mia mamma per stare con lui, poi siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco: mio fratello non c’era più. È la cosa peggiore che una madre e una sorella possano vivere. Non lo auguro a nessuno. I genitori dovrebbero andare sempre via prima dei figli. Non c’è una sera in cui non prego e gli chiedo di starci vicino. Mi sono sempre rivolta a lui nel ringraziarlo per essere stato mio fratello.