Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa rischio squalifica per una frase omofoba ai limiti della tollerabilità, peggiorata da un’inequivocabile smorfia di disprezzo che non è sfuggita alle telecamere. La showgirl sudamericana non è al primo errore di questo genere: poco prima aveva mostrato di avere poca simpatia nei confronti di chi sceglie di amare persone sello stesso genere con una parola inaccettabile.

Fernanda Lessa ha scatenato le polemiche con una parola detta durante la diretta. E se la parola in se potrebbe essere accettata, perché non sarebbe offensiva, la smorfia che Fernanda Lessa ha fatto pronunciandola ha mostrato tutto il suo disprezzo per la categoria. La modella sudamericana stava parlando di Licia Nunez con Andrea Montovoli e, facendo finta di aver scordato il nome dell’attrice, ha detto:

“L’altra era quella… come si chiama… quella che si è messa il frac… la lesbica… Licia… si sono messe d’accordo”.

Potreste pensare che si è trattato di una svista, una disattenzione. Ma non lo è perché, come hanno notato in tanti, Fernanda Lessa aveva mostrato già in precedenza intolleranza verso il mondo LGBT.

A tirare in ballo una frase della modella sudamericana è stata proprio la fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, che ha scritto su Twitter una risposta a un utente:

“E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata !?? Che direbbe la signorina…Che quando parla ancora sbiascica. Pessima”. Se “lesbica” è ai limiti del tollerabile detto in certi contesti, l’aggettivo “fro*io” no. Intorno alle due e mezzo di notte, Fernanda Lessa stava parlando di una spiaggia in Brasile e si è lasciata sfuggire: “lì ci vanno tanti fro*i”.

Poi Barbara Eboli ha aggiunto:

“Si è accorta subito dell’errore e ha ipotizzato una possibile squalifica da parte del Grande Fratello Vip”.

Una questione decisamente spinosa che arriva dopo l’espulsione di Salvo Veneziano e in seguito alle accuse contro Elisa De Panicis che rischia la squalifica anche lei per aver detto parole inappropriate ad Aristide Manlati.