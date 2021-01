Grande Fratello Vip 5, salta la puntata dell’8 gennaio: cos’è accaduto

Il Grande Fratello Vip torna lunedì 11 gennaio su Canale 5. Dopo la puntata di questo inizio settimana, Alfonso Signorini e la sua ciurma di vipponi non andranno in onda, come di consueto, pure di venerdì. Per la “disperazione” di chi sperava di vivere insieme ai concorrenti della quinta edizione del reality show di Cinecittà nuove, intense emozioni. Tra storie di vita passata e quelle scritte tra le quattro mura della Casa più spiata dagli italiani il piatto è sempre bello ricco.

Grande Fratello Vip: i piani alti Mediaset hanno deciso

Nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2020 niente, dunque, doppio appuntamento. Ma perché salta quello canonico di venerdì? Nessuna strana ragione, semplicemente una decisione di palinsesto. I piani alti Mediaset hanno concesso al programma guidato da Alfonso Signorini un breve break per fare posto a un altro prodotto: la fiction Fratelli Caputo.

L’eccezione alla regola

La serie televisiva con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica andrà, infatti, in onda sia stasera, mercoledì 6 gennaio 2021, sia fra due giorni, vale a dire venerdì 8 gennaio. Così gli spettatori avranno modo di gustarsi il finale di stagione. Tuttavia, agli affezionati al Grande Fratello Vip toccherà attendere poco prima di godersi la doppia diretta.

Secondo le informazioni finora circolate, la doppia diretta del Grande Fratello Vip dovrebbe venire meno esclusivamente in questo caso. In altre parole, si prevede il ripristino a partire da settimana prossima.

Colpi di scena e riconciliazioni

Lunedì 4 gennaio la rete ammiraglia della compagnia di Cologno Monzese ha dispensato colpi di scena, litigi e toccanti riconciliazioni. Uno dei momenti clou è stato l’incontro di Giacomo Urtis (poi uscito al televoto, che lo vedeva sfidare Giulia Salemi, Andrea Zenga e Mario Ermito) con i genitori.

Grande Fratello Vip: le date da segnarsi in agenda

I prossimi appuntamenti con il GF Vip sono fissati per lunedì 11 gennaio 2021 e venerdì 15 gennaio 2021. Da lì la programmazione dovrebbe regolarmente riprendere, con la finale attualmente stabilita a febbraio, anche se non si escludono ulteriori prolungamenti.