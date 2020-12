Tommaso Zorzi preso in giro da Giacomo Urtis: è guerra?

A Natale siamo tutti più buoni..o quasi. Nella casa del Grande Fratello Vip si è creata un po’ di maretta anche la sera della Vigilia di Natale. Questa volta i protagonisti sono del tutto inaspettati. È scontro tra Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis?

I due sono sempre andati abbastanza d’accordo, ma all’influencer molto attento non sfuggono certo i dettagli. Tommaso Zorzi ha infatti avuto l’impressione che alcuni suoi coinquilini stessero ridendo di lui.

Il gruppo era capitano appunto dal chirurgo dei Vip. Il tutto è avvenuto poco prima di mettersi a letto. Il ragazzo è andato in giardino a fumarsi una sigaretta e si è reso conto della situazione.

Ovviamente, il ragazzo ha raccontato tutto alla sua migliore amica, Stefania Orlando che, inutilmente, ha tentato di calmarlo. Il racconto è chiaro e in stanza con Cecilia Capriotti ha esposto l’accaduto:

Non so se hai visto? Io sono arrivato, mi sono messo dietro a fumare, tutti mi guardavano, Giacomo faceva dei gesti e ridevano di me. È pazzo! Amore ridevano di me. Mi sono sentito mortificato, ho spento dopo tre tiri. Sono arrivato e loro tutti zitti, lo sai quando arrivi in un posto e ridono di te. Gli hanno bussato al microfono, perché sono arrivato io, sono uscito a fumare e hanno iniziato a ridere di nuovo.

A confermare la versione di Tommaso è stata la new entry. Carlotta dell’Isola ha infatti confermato che gli inquilini stavano parlando di lui e che l’episodio di riferimento è quello che vede coinvolto l’influencer in una diatriba per il letto da condividere. L’influencer ha poi sbottato: