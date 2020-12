Il Grande Fratello Vip ha scelto di mettere al corrente i vipponi nella Casa della morte di Diego Maradona. La notizia ha sconvolto tutto il mondo e anche in Italia si piange per la sua scomparsa. In particolare gli amanti del calcio ne sono usciti distrutti, ma anche l’intero popolo napoletano.

Grande Fratello Vip: la prima giornalista che intervistò Maradona in Italia

Peraltro, nel reality show di Canale 5 c’è Maria Teresa Ruta, la prima giornalista che ebbe la fortuna di intervistare il Pibe de Oro in Italia. Ovviamente gli inquilini hanno reagito con sbigottimento, increduli di vedersene andare un’autentica leggenda, tanto divino in campo quanto anima tormentata fuori.

Il Coronavirus non c’entra

Il padrone di casa Alfonso Signorini ha chiamato proprio la Ruta in Mystery Room per mostrarle il video con cui la trasmissione ha reso omaggio a Diego Maradona. Mentre scorrevano le immagini, Maria Teresa si domandava come fosse successo.

Intanto i co-inquilini erano attoniti e non facevano altro che esprimere la loro incredulità. Alfonso non è entrato nel merito delle dinamiche, ma ha spiegato che la scomparsa dell’ex numero 10 del Napoli e della Nazionale Argentina non è imputabile al Coronavirus.

Il ricordo di Maria Teresa Ruta

Poi ha chiesto a Maria Teresa un ricordo di Maradona. Sui campi di calcio si sono incontrati parecchie volte – ha raccontato la allora giornalista sportiva -. A volte si sono visti pure privatamente. I fotografi non li hanno mai beccati, ma erano esclusivamente amici. Dopodiché ha elogiato lo spirito del Diez, parlando di lui come un uomo generoso, che ha fatto tanto per i suoi compagni di squadra mentre militava nel Napoli.

Grande Fratello Vip: su Twitter è polemica

Colpiti dall’accaduto, anche Enock Barwuah, Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli hanno speso bellissime parole nei confronti dell’ex campione sudamericano. Nel frattempo, ha infiammato la polemica su Twitter. Diversi utenti hanno, infatti, protestato perché si è scelto di comunicare la perdita di Maradona e non quella di Stefano d’Orazio e Gigi Proietti. Oltretutto i ragazzi nella Casa hanno spesso nominato il comico romano, ricordando i suoi sketch. Alle proteste seguirà una spiegazione?