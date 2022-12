Grande Fratello Vip avrà una nuova concorrente ma sul web è polemica: ecco di chi si tratta

Una nuova concorrente del Grande Fratello Vip scatena numerose polemiche in rete

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, alcuni nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia la presenza di una nuova gieffina ha sollevato numerose polemiche sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette di regalare grandi colpi di scena. Tuttavia, sembra che Alfonso Signorini abbia preso la decisione di far entrare nuovi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia per dar vita a dinamiche più interessanti.

Il cast del noto reality show in onda su Canale 5 si sta ampliando sempre di più. Infatti, nel corso delle ultime ore sono spuntati due nomi in rete di chi varcherà la porta rossa già a partire dalla prossima puntata. Il primo sarà l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei mentre il secondo è l’attrice Nicole Murgia.

In ogni modo, ad attirare l’attenzione dei fan del programma è stata l’indiscrezione diffusa da Alessandro Rosica. Secondo quest’ultima Dana Saber potrebbe diventare un nuova concorrente del GFVip. Una notizia che ha scatenato numerose polemiche in quanto per alcuni di tratterebbe di una sconosciuta. Queste sono state le sue parole:

Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata “con tanto di lingua” con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip.

Chi è Dana Saber: la nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Dana Saber è una modella di origini marocchine ed ha 29 anni. La ragazza è diventata famosa nel mondo dello spettacolo grazie alle foto hot che la ritraggono scambiarsi un bacio con Dayane Mello. Sarà lei una risorsa vincente per il format? Non ci resta che scoprirlo!