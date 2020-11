Non ce la fa, Elisabetta Gregoraci vuole abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello VIP, ma prima il saluto a Pierpaolo Pretelli

Nella casa del Grande Fratello VIP sono giorni concitati. Alfonso Signorini ha svelato ai vipponi che il programma non finirà a Dicembre, bensì a Febbraio, ed Elisabetta Gregoraci non ce la fa. La donna ha deciso di abbandonare il programma per tornare dal figlio Nathan Falco.

Prima di andarsene però, Elisabetta Gregoraci non può non condividere gli ultimi momenti con il suo amico speciale, Pierpaolo Pretelli. La loro conversazione sul divano, abbracciati, sembrava proprio un saluto.

Mi dispiace non continuare questo viaggio anche con te, Pier, te lo dico. Ma tu lo devi fare, hai capito? Tu sì. Devi pensare a Leo. Per me è difficile pensare a questa casa senza di te.

La conversazione è avvenuta tra le lacrime e in caloroso abbraccio. Il ragazzo, visibilmente commosso le ha detto una cosa davvero dolce: “Per me è difficile pensare a questa casa senza di te”.

Ma cosa succederà davvero? Elisabetta è davvero pronta ad abbandonare la casa? Secondo Alfonso Signorini, no. Per il conduttore si tratterebbe solo di un momento di debolezza dato dall’aver risentito la voce di Nathan Falco.

La donna, come tutte le mamme, sente di avere una responsabilità nei confronti del bambino:

Io ho un bambino che non vedo da 75 giorni. E mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto, più di ogni cosa. Deve essere così. I figli vanno seguiti. Per quanto ti possano dire che stanno bene, hanno bisogno della loro mamma.

Tuttavia, il bimbo sembra comunque essere sereno e stare bene. Durante la diretta della puntata di lunedì, Nathan ha detto di essere a Dubai con suo papà Flavio e di aver sfrecciato con il quad nel deserto, insomma sembra tutto apposto. Questo farà sì che Elisabetta ci ripensi?

Come lei, anche Francesco Oppini ha dei dubbi: fuori dalla casa ha due attività di cui prendersi cura. Lascerà anche se si tratta di deludere il suo migliore amico Tommaso Zorzi?