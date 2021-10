Al Grande Fratello VIP i concorrenti infraggono le rogole per l'ennesima volta: ecco cosa succederà ora

Al Grande Fratello VIP si fa fatica a seguire le regole. I concorrenti più volte quest’anno sono stati puniti, fortuitamente nessuna squalifica quest’anno ma netti tagli di budget per la spesa.

Il primo taglio del budget è avvenuto dopo che Francesca Cipriani non ha rispettato il freeze della punta per correre dietro al suo fidanzato Alessandro Rossi, quella volta è dovuta intervenire la scorta.

Ora una nuova lettera nera è arrivata nella casa di Cinecittà, a leggerla sono state Carmen Russo e Manila Nazzaro che ha subito spoilerato: “Una preghiera per il nostro budget che ogni giorno ci lascia, sempre di più.

Prosegue poi Carmen Russo, ancora ai ferri corti con Katia Ricciarelli, e legge la lettera completa:

“Comunicato ufficiale. Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310 euro. Sarebbero dovuti essere 380 euro. Il Grande Fratello ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in casa.“

Una spesa piuttosto magra per i 20 inquilini della casa che questa settimana dovranno ancora arrangiarsi. Ma chi sono gli inquilini che non hanno rispettato la regola?

A svelarlo è stata di nuovo Manila Nazzaro che senza peli sulla lingua ha lanciato una frecciatina ai diretti interessati: “Sophie e Gianmaria, che sono gli unici che non ce li hanno da vista, mangeranno di meno!“

La regola che vige nella casa è che si possono indossare gli occhiali da sole nelle quattro mura domestiche solo se servono per vedere meglio e quindi sono gradati. I due “piccioncini” non hanno infatti bisogno delle lenti, questa volta la moda non perdona.