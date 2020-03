Grande Fratello VIP: Michele Cucuzza informerà i concorrenti dell’emergenza Coronavirus Grande Fratello VIP: Michele Cucuzza, con un videomessaggio, informerà i concorrenti dell'emergenza Coronavirus e verrà mostrata la conferenza stampa di Conte

Grande Fratello VIP: Alfonso Signorini ha preso una decisione, sarà Michele Cucuzza con un videomessaggio, già eliminato di questa edizione, ad informare i concorrenti del reality show su quanto sta accadendo in Italia in merito all’emergenza Coronavirus

Inoltre, ai partecipanti de reality sarà mostrato la videoconferenza andata in onda due giorni fa del Premier Giuseppe Conte in merito alle nuove misure da adottare per far sì che l’emergenza rientri e si argini l’epidemia che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese.

Sui canali social ufficiali del programma è stato diffuso un comunicato che fa chiarezza in merito alla questione, su Instagram si può leggere infatti che:

“Michele Cucuzza, con un videomessaggio, aggiornerà i concorrenti sull’emergenza “Coronavirus”. A loro sarà mostrata anche la conferenza stampa tenuta ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Seguiranno poi filmati inviati dai parenti dei vip. #GFVIP”

I gieffini saranno quindi messi al corrente del fatto che tutti l’Italia è zona rossa e che nessun parente potrà più entrare nella casa per salutarli. Ovviamente, i telespettatori riterranno giuste queste nuove misure adottate dalla produzione che, inevitabilmente, stravolgeranno il normale svolgimento del programma

Inoltre, è ancora da chiarire se la puntata di stasera sia a rischio o meno. Da quanto sembra, Alfonso Signorini in queste ore sta valutando di condurre il programma direttamente dall’hotel in cui alloggia, insieme agli opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Come saprete, Mediaset ha già gestito l’emergenza cancellando alcuni programmi per dare spazio alla cultura e all’informazione e ha stravolto i palinsesti. Si pensa però che non ci sarà alcuna variazione per il Grande Fratello VIP in quanto la casa di Cinecittà è il luogo più sicuro in cui i concorrenti possono stare. Ovviamente, possono sempre decidere di lasciare il programma e andare dai loro cari, ma probabilmente non sarebbe la decisione migliore