Grande Fratello Vip: nella puntata del 18 marzo doppia eliminazione e proclamazione primo finalista Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip inizieranno ad essere tirate le somme: verranno eliminati in due e verrà proclamato il primo finalista

Mercoledì 18 marzo ci sarà una puntata decisiva di questa edizione del Grande Fratello Vip. Assisteremo ad una doppia eliminazione, data la chiusura anticipata del programma a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Inoltre, verrà decretato il primo finalista di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Questa puntata sarà sicuramente carica ed intesa. La settimana appena trascorsa, infatti, è stata una settimana molto pesante per gli inquilini delle casa più spiata d’Italia. Abbiamo tutti visto come la loro assenza nel modo esterno li abbia estraniati dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Per questo motivo, tutti hanno potuto parlare con i loro familiari, per vedere se stessero bene e per tranquillizzarsi.

Sempre nel corso di questa settimana, Alfonso Signorini ha inviato agli inquilini un video messaggio in cui spiegava loro alcuni dettagli della situazione in Italia: dice loro il numero di coloro che si sono ammalati, di coloro che sono morti e di coloro che sono guariti. Questo perchè era necessario mettere al corrente i partecipanti sulla situazione attuale. Anche questa comunicazione, come la prima, ha destato molto scompiglio emotivo tra gli inquilini, soprattutto per l’incertezza in cui stanno e stiamo tutti vivendo.

Molto importante e cardine di questa puntata sarà sicuramente la figura di Sossio Aruta. Quest’ultimo, infatti, è stato per molto tempo al centro delle polemiche all’interno della casa. Lo abbiamo visto fare dispetti ed infastidire gli altri spesso e volentieri e, questo atteggiamento, lo ha portato ad essere preso di mira dagli altri. Infatti, abbiamo visto diversi scontri in questi giorni tra Sossio Aruta e gli altri concorrenti, come Fernanda Lessa e Teresanna Pugliese. Altri, invece, hanno deciso di adottare un metodo diverso per vendicarsi del calciatore: lo hanno ripagato con la stessa moneta. Abbiamo visto, per esempio, Adriana Volpe spaccargli in testa un bell’uovo, facendo ridere anche lo stesso Sossio Aruta.

Altro punto focale della serata saranno, sicuramente, le litigate recenti tra Antonella Elia e Valeria Marini, che sono state una costante presente dall’inizio della trasmissione fino ad adesso. Verranno, quindi, analizzati anche questi. Tutti avranno un giusto processo e chi deve essere ripreso verrà ripreso.