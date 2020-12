Al Grande Fratello Vip volano parole forti. Questa volta, Patrizia De Blanck riesce a fare danni anche fuori dalla casa. La Contessa ha infatti detto la sua in merito alla famosa vacanza in Sardegna di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Tra le due ancora non si sa com’è andata in quanto le versioni non combaciano. Sembra infatti che il motivo della lite sia proprio Flavio Briatore che sarebbe stato conteso tra le due donne.

Elisabetta Gregoraci afferma che la Salemi si sia mostrata un po’ troppo gentile nei confronti dell’ex marito e si è parlato anche di soldi e favori. Patrizia De Blanck in studio si è rivolta a Elisabetta:

Eccomi e voglio dire la mia. Quello che penso è che è tutto penoso. A lei interessava Flavio e tutto quanto. Siccome Flavio non se l’è filata per nulla, allora lei tira fuori tutte queste cose. Senti adesso dico a te Elisabetta, me l’ha detto pure Flavio. Mi ha detto che lei ci provava e lui non se la filava per niente.

A quel punto l’influencer 27 enne ha sgranato gli occhi. In un primo momento Alfonso Signorini ha spento il dibattito, ma la ragazza ha poi risposto alla Contessa de Blanck sostenendo di nuovo la sua tesi:

Non c’è mai stato nulla con Flavio, che è un amico e lui lo sa bene. Ero in vacanza con amici e siamo stati nei suoi locali e questo è tutto. Quello che dice Patrizia non è vero, fine. Io sono molto tranquilla con me stessa.

A quel punto la Contessa ha litigato contro l’ex concorrente Myriam Catania. L’attrice ha cercato di difendere Giulia Salemi dicendo che le parole della Contessa sono state assolutamente offensive. Le due hanno letteralmente dato spettacolo:

“Non dire che l’ho fatta passare per una pu****a. Stai zitta e vergognati, cre***a, sce*a. Come ti permetti?! Zitta e non dire queste cavolate”.