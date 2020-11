In questo via vai di concorrenti al Grande Fratello Vip, potrebbe esserci posto anche per un ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha dimostrato in più occasioni di non disdegnare affatto i figliocci di Queen Mary e forse pure stavolta piazzerà un colpo dei suoi.

Grande Fratello Vip: da Amici con furore

Di chi stiamo parlando? Di Michele Merlo. L’indiscrezione si è diffusa dopo che il giovane cantante ha condiviso su Instagram una story. In recenti dichiarazioni pubbliche, Signorini ha svelato che a dicembre dovrebbero compiere il proprio ingresso ben 9 nuovi concorrenti nel reality di Cinecittà.

Web alla caccia dei nomi

In un amen la notizia ha fatto il giro del web, dove i fan si sono attivati alla ricerca di indizi che confermassero gli approdi dei loro beniamini. Tra cui potrebbe figurare pure Michele Merlo, salito alla popolarità mediatica per aver preso parte ad Amici in una delle passate edizioni del talent.

Lo stesso cantante avrebbe condiviso una story sui social che lascerebbe trapelare il suo prossimo ingresso nella Casa più spiata dagli italiani. Una voce di corridoio fino ad oggi non confermata né tanto meno smentita.

Carrellata di papabili vipponi

Come Merlo, nelle scorse ore si sono rincorsi pettegolezzi riguardo ad un eventuale sbarco di Cristian Galiano, nonché del ciuffo più biondo dello spettacolo nostrano: Cristiano Malgioglio, un candidato di lusso già semi-ufficiale. Tra le celebrità che forse vedremo varcare la celebre porta rossa ci sarà poi magari spazio per il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, il quale avrebbe messo gli occhi su Tommaso Zorzi.

Mediaset gongola per gli ascolti del Grande Fratello Vip

Attualmente brancoliamo nel campo delle ipotesi. Il reality show di Canale 5 sta sbancando negli ascolti e l’intenzione dei dirigenti di Cologno Monzese sarebbe quella di prolungarne la durata. L’augurio è che le new entry sappiano lasciare un’impronta maggiore di Paolo Brosio e Stefano Bettarini, rivelatisi due fugaci apparizioni.