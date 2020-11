View this post on Instagram

Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti . Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi , in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base . Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico si’ , usando talvolta-come tutti- espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia,perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’ espulsione ingiusta. Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’ accaduto e sappiano offrire una riparazione , che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente L’ ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’ esagerazione mediatica ♥️ #me#life#love#gfvip#sisterandbrother#giustizia#valoriimportantidellavita#fratelli