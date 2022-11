Grande Fratello Vip, quando terminerà? Ecco la data della finale

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Stando a quanto ha rivelato Alfonso Signorini nel suo studio, il reality show dovrebbe terminare nel mese di aprile, ma quando precisamente? Scopriamolo insieme tutti i dettagli!

Questa settimana edizione del Grande Fratello Vip continua a far rumore sui social regalando grandi colpi di scena a tutti i telespettatori. Anche per questo anno la durata del celebre reality show verrà allungata. Infatti, il programma condotto da Alfonso Signorini dovrebbe vedere la sua fine nel mese di aprile.

A diffondere la notizia era stato lo stesso conduttore nel corso della diretta. Tuttavia, anche i concorrenti ne sono venuti a conoscenza erroneamente in quanto Alfonso Signorini ha reso pubblico l’annuncio pensando di avere l’audio chiuso. Invece, è stati principalmente Antonino Spinalbese a raccontare ai suoi coinquilini ciò che aveva ascoltato per sbaglio.

Tuttavia, a far emergere qualche dettaglio in più in merito alla finale è stato “TvBlog”. Infatti stando a quanto sostiene l’azienda di social media, il reality show in onda su canale 5 cinque dovrebbe terminare il giorno 3 aprile 2023. Si tratta di una decisione presa anche in considerazione anche de L’Isola Dei Famosi il quale tornerà in onda nello stesso mese.

Grande Fratello Vip andrà in onda solo il lunedì: ecco quando tonerà il doppio appuntamento

Invece, per quanto riguarda il doppio appuntamento, quest’ultimo tonerà solo nel mese di febbraio 2023. Infatti, attualmente gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di allentare la corsa a partire da lunedì’ 14 novembre per lasciare spazio a Mondiali di Calcio 2022, alle festività natalizie e anche ai match di Coppa Italia di gennaio.