Dramma per l'attore Miguel Herran, la sua casa è andata in fiamme ed ha raccontato l'accaduto sui social

Nella mattinata di ieri, venerdì 8 aprile l’attore Miguel Herran che ha interpretato Rio ne La Casa di Carta, ha raccontato la brutta disavventura subita. La sua casa è stata avvolta dalle fiamme e di conseguenza, tutte le sue cose ed i suoi effetti personali sono andati distrutti.

Tanti suoi follower ne sono rimasti a bocca aperta. Infatti in un primo momento hanno commentato l’accaduto chiedendo se potesse essere vera una cosa del genere.

Lo stesso giovane attore nella mattinata di venerdì ha scelto di pubblicare nelle storie sul suo profilo Instagram, per raccontare cosa stava accadendo nella sua vita.

Era in lacrime, ma nonostante il dolore che stava provando, ha voluto far vedere a tutti cosa è successo. Nel video ha detto: “Non riesco ancora a crederci. Era la mia casa…”

Il ragazzo ha inoltre raccontato, che purtroppo a causa dell’incendio, sono state distrutte tutte le sceneggiature dei suoi film, i fumetti, i suoi effetti personali, la cucina ed anche altri oggetti di valore.

Tanti dei suoi 14 milioni di follower in un primo momento, non riuscivano a credere a cosa stava vivendo. Infatti sotto il video hanno scritto: “Ma sei serio!” Un altro utente invece, ha commentato: “Non posso credere che Miguel Herran, nel vedere la sua casa in fiamme, possa pubblicare delle storie su Instagram, per raccontarlo!”

Quali sono le condizioni di Miguel Herran dopo l’incendio

Altri utenti però, invece di preoccuparsi se quanto accaduto fosse vero o meno, hanno pensato a scrivere dei messaggi di affetto per il giovane attore. Di conseguenza il ragazzo per rassicurare tutti, ha pubblicato altre storie.

Voleva informare i suoi fan, che nonostante la brutta disavventura, lui non ha riportato gravi conseguenze. Sempre secondo il suo racconto non è nemmeno andato in ospedale.

Miguel Herran nella sua carriera ha ottenuto diversi ruoli, che hanno ottenuto grande successo. Negli ultimi tempi ha interpretato il ruolo di Rio, nella serie andata in onda su Netflix, La Casa di Carta.