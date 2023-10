Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito Paola Perego e la sua famiglia. Uno zio, a cui lei era davvero molto legata, ha perso la vita. Per questo la stessa conduttrice ha voluto scrivere sui social un diro sfogo per il dolore che sta provando.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che sta vivendo l’ex showgirl ed ora conduttrice. Purtroppo la causa che ha portato all’improvviso scomparsa dell’uomo non è stata resa nota.

Paola Perego nella giornata di venerdì 13 ottobre, ha voluto scrivere sui social un post. Ha pubblicato diverse suo foto con lo zio e poi ha voluto comunicare a tutti del suo decesso. Nella didascalia ha scritto:

Zio abbiamo condiviso una vita… e ora chi mi chiamerà “gioia”! Chi ci sarà quando avrò bisogno di sfogarmi…

Chi mi dirà “fate quello che volete ma non pentitevi”? Tu ci sei sempre stato… per 30 anni…. E adesso? È troppo grande il vuoto zio…. Come faccio senza di te? La complicità tra di noi era unica e irripetibile….. non dovevi andartene così……