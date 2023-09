Lutto per Mara Venier, la conduttrice a pezzi dopo la terribile notizia: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore un terribile lutto ha colpito il mondo dello spettacolo. Poco fa è infatti emersa la notizia della scomparsa di Adriano Fabi, il marito della sorella di Enzo Arbore che si è spento all’età di 77 anni. La notizia della scomparsa dell’uomo ha colpito profondamente anche Mara Venier che ha voluto rivolger all’uomo un commovente messaggio.

Adriano Fabi si è spento a 77 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. L’uomo era molto conosciuto nel mondo dello spettacolo dal momento ha accompagnato per moltissimo tempo Renzo Arbore nel corso del suo percorso artistico.

Mara Venier, il dolore per la scomparsa di Adriano Fabi: “Addio…”

Come già anticipato, Mara Venier è stata profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Adriano Fabi, noto produttore italiano. La conduttrice di Domenica In ha deciso di rivolgere l’ultimo saluto all’uomo tramite la sua pagina Instagram. Queste sono state le parole del messaggio di Mara Venier:

Addio Adriano… siamo stati per tanti anni una famiglia felice…💔 Un abbraccio a Sabina, Marco, Renzo. R .I .P.

Dopo la condivisione del post, sono state moltissime le persone che si sono strette al dolore di Mara Venier, mostrandole affetto e vicinanza anche con un semplice messaggio.

Come già detto, Adriano Fabi è conosciuto al mondo dello spettacolo per essere stato un affermato produttore musicale e artista. Oltre a Renzo Arbore, anche altri artisti famosissimi hanno avuto la possibilità di collaborare insieme a lui. Tra i tanti possiamo citare, ad esempio, il grande Pino Daniele ma anche Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Maurizio Ferrini. Non tutti sanno che Adriano Fabi è anche autore di due brani. Il primo porta il titolo di ‘Daddy’s dream’ e risale al 1971; il secondo è ‘Since you’ve been gone’. I funerali dell’uomo si svolgeranno lunedì 2 ottobre alle 11.30 nella Basilica San Camillo De Lellis.