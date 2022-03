Il cantante dei BTS il noto gruppo sudcoreano, Jin, è stato sottoposto ad un delicato intervento alla mano, poiché ha avuto un grave incidente domestico. L’agenzia ha informato tutti i suoi fan di ciò che sta accadendo e che ha bisogno di un lungo periodo di pausa.

Nonostante la gravità di ciò che è successo, ora sembra essere tornato a stare bene. È stato dimesso dall’ospedale ed è potuto tornare a casa.

Jin questo è il suo nome d’arte, è molto famoso proprio grazie alla sua voce. Tanti fan seguono lui ed anche tutto il suo gruppo.

La Big Hit Entertainment l’agenzia che si occupa di seguirli, ha voluto informare tutti di ciò che è successo al cantante. In una nota hanno scritto che ha avuto un grave incidente domestico.

Di conseguenza dopo esser andato nell’ospedale vicino la sua abitazione, i medici hanno deciso di ricoverarlo. Ha anche avuto bisogno di un delicato intervento, ma la mattina seguente è potuto tornare a casa.

Per il cantante ora inizia il periodo di convalescenza. Però visto ciò che ha vissuto, la stessa agenzia ha avvisato i suoi fan che ha bisogno di un lungo periodo di pausa.

Porterà il gesso per il tempo necessario alla stabilizzazione della situazione, fino a quando non si rimetterà del tutto. Adesso deve concentrarsi sul riposo, per riprendere tutte le attività quando sarà in perfetta salute. Continueremo a fornire aggiornamenti sul suo recupero, consideriamo una priorità la salute e la sicurezza dei nostri artisti.