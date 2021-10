Un grave ed improvviso lutto ha colpito il mondo della musica negli ultimi giorni. Purtroppo la nota cantante di 22 anni, R&B Emani è morta all’età di 22 anni, dopo un drammatico incidente stradale. I tentativi dei medici di salvarla, per lei sono risultati essere del tutto vani.

Una notizia terribile, che ha scosso la famiglia, ma anche i suoi amici. In molti in queste ultime ore stanno scrivendo molti messaggi di cordoglio sul web.

A dare conferma dell’accaduto sono stati proprio i suoi cari, informando il noto quotidiano People. Hanno chiesto a tutti anche di rispettare la loro privacy, vista la grave perdita che hanno subito.

Da ciò che è emerso sembrerebbe che la giovane cantante abbia avuto un terribile incidente stradale. Viste le sue condizioni critiche, i medici hanno lavorato a lungo per aiutarla, ma i loro disperati tentativi sono risultati vani. Il suo cuore ha cessato di battere nella giornata di lunedì 11 ottobre. Nel messaggio hanno scritto:

È con la morte nel cuore che la famiglia di Emani ha confermato la sua scomparsa. Quello che vogliono rendere noto è che, sebbene abbia combattuto coraggiosamente e l’equipè medica sia andata ben oltre facendo tutto ciò che era in loro potere per aiutarla.

Purtroppo Emani, lunedì 11 ottobre, è morta per le ferite riportate dopo un tragico incidente. In questo momento la famiglia chiede privacy per piangere ed onorare la sua vita ed i suoi ricordi.