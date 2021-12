Avrebbe potuto perdere la vita la nota cantante ed attrice Sheridan Smith, di 40 anni. Ha avuto un grave incidente e la sua auto è andata a scontrarsi contro un albero. I testimoni hanno raccontato che è viva per miracolo. Per fortuna ha riportato solo dei traumi lievi, che guariranno in pochi giorni.

Un episodio terribile, che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. La donna ora è a casa, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Secondo ciò che riporta il famoso giornale The Sun, l’Inghilterra, ma in particolare la zona dello Yorkshire, è stata travolta dalla tempesta Arwen. Quest’ultima ha portato delle raffiche di vento fino a 160 km/h.

Le vittime accertate per ora sono due, ma ci sono stati anche tanti feriti. Tra questi appunto c’è la nota attrice di musical e di cinema Sheridan Smith, che in quei minuti era sulla sua auto.

In base a ciò che hanno raccontato, la donna stava percorrendo l’Essex, una strada che solitamente è molto trafficata, a bordo della sua Range Rover. Tuttavia, in quel preciso momento a causa del maltempo non c’erano molte automobili. Le persone erano rimaste nelle loro abitazione.

Ad un certo punto però, è avvenuto l’impensabile. Sheridan per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Dopo esser finita fuori strada, è andata anche a scontrarsi con un albero.

Le condizioni dell’attrice Sheridan Smith dopo l’incidente

Vista la gravità dell’incidente, molti passanti si sono fermati ed hanno anche lanciato l’allarme ai soccorritori. Per fortuna la star del cinema è riuscita ad uscire da sola dal veicolo. Tuttavia, l’automobile è completamente distrutta.

Nell’impatto ha riportato dei traumi, che per fortuna sembrano essere lievi. Infatti dopo un breve controllo in ospedale, è anche potuta tornare a casa. Ora è in buone condizioni di salute. Un testimone che ha visto tutta la scena, al quotidiano The Sun ha raccontato: