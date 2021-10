Sta facendo il giro del web la notizia dell’incidente di cui Sarah Parish si è resa protagonista. La nota attrice è stata vittima di un incidente durante una vacanza in Turchia. Dopo la disavventura, immediato è stato il ricovero in ospedale a causa di una frattura riportata al livello della spina dorsale.

Celebre per le sue interpretazioni nelle serie Cutting it e Bancroft, Sarah Parish in queste ore sta facendo parlare di sé a causa di un incidente verificatosi durante una vacanza in Turchia. La brutta disavventura ha provocato alla nota attrice non pochi problemi. Sarah Parish, infatti, ha riportato una frattura alla spina dorsale oltre che ad avere alcune coste rotte.

A dare la notizia è la stessa attrice che ha deciso di condividere sulla sua pagina social uno scatto che la ritrae in un letto d’ospedale. Ad accompagnare l’immagine Sarah Parish ha scritto una didascalia. Queste sono state le sue parole:

Una costola rotta?? No, no, non è abbastanza per questo c***o di spirito. Trascorrere un paio di giorni in più in Turchia, ma non nell’adorabile @hillsidebeachclub. All’ospedale turco locale. Sembra davvero che la vita stia prendendo una brutta piega in questo momento.

Dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta, gli amici e colleghi della nota attrice hanno espresso tutto il loro supporto e la vicinanza alla donna. Tra i tanti, l’ex star di Coronation Street, Catherine Tyldesley, che ha voluto rivolgere dolci parole a Sarah Parish:

Oh dannazione, amore! Guarisci presto!

E ancora, la star di Friday Night Dinner Tracy-Ann Oberman, ha scritto:

Oh Sarah, poverina. Torna a casa il prima possibile. Spero che tu non stia soffrendo troppo e se hai bisogno di qualcosa, faccelo sapere.

Con l’augurio che questa brutta vicenda abbia presto un lieto fine e che per la nota attrice tutto ciò possa diventare solo un brutto ricordo.