Grave lutto per Barbara D’Urso, il messaggio spezza il cuore: “Alla fine sei volata via…”

In queste ore un terribile lutto ha colpito Mediaset. Sono molti i volti noti che fanno parte del presente e del passato dell’azienda che hanno dedicato un messaggio di cordoglio in questa occasione. Barbara D’Urso, ex presentatrice della nota trasmissione Pomeriggio Cinque ci ha tenuto a condividere un post sui suoi social, oltre a una storia, in cui ricorda una persona importante, una professionista dell’azienda per cui lei ha lavorato decenni.

Sui social, praticamente negli stessi minuti, dicevamo, sono stati molti i personaggi televisivi che hanno dedicato un messaggio commosso alla hair stylist scomparsa da poche ore. Si leggono i messaggi di Gerry Scotti e, appunto, Barbara D’Urso, ma non solo. Mara Venier, Alba Parietti e altre celebrità che hanno avuto modo di collaborare con la professionista di Mediaset.

A darne comunicazione ufficiale è il TgCom24, il principale portale di informazione dell’azienda. Silvia Pizzi, la hair stylist che da anni lavorava per alcuni dei principali programmi di Mediaset, viene ricordata con particolare affetto proprio da una che a Mediaset è stata “di casa” per molti anni, Barbara D’Urso. Su Instagram ha usato parole molto dolci per omaggiarla:

E alla fine sei volata via. Basta soffrire Silvietta… Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti ricci, quanti phon, quante pettinature, quante risate, e adesso… quanta tristezza.

Al post si accompagna una foto che ritrae la conduttrice napoletana con Silvia Pizzi, intenta proprio a lavorare sui suoi capelli. La professionista di Mediaset ha collezionato tanti anni di lavoro. È anche grazie a lei, e a tanti artisti del make up, che ogni personaggio televisivo a Mediaset appariva per come li conosciamo sullo schermo.

Si legge dal portale di TgCom24 che Silvia Pizzi, “apprezzatissima hair stylist delle nostre star e per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei nostri telegiornali, avrebbe compiuto a breve 43 anni”. Conclude il breve comunicato: “La Direzione e la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia e al compagno Marco in questo momento di dolore”.