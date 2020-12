Lutto per il noto opinionista di Uomini e donne: “Ciao papà”

Tanto dolore per il ballerino e noto volto del mondo televisivo, Gianni Sperti: è morto il papà

È morto il papà di Gianni Sperti. Proprio il noto personaggio televisivo, nonché famoso ballerino, ha voluto dare personalmente la notizia con un post sui social network. Una foto con un sfondo nero e una piccola scritta: “Ciao papà”. Nessuna parola, soltanto un cuore nero, simbolo del grande dolore che lo ha travolto.

Il conosciuto volto del programma Uomini e donne non ha ancora rivelato la causa della morte dell’uomo, ne cosa sia accaduto in questi giorni di festività. Da sempre il ballerino ha raccontato del forte legame che lo unisce con la sua famiglia. Tante le foto sul suo profilo Instagram, attraverso le quali Gianni Sperti ha più volte mostrato il grande amore per i suoi genitori.

L’ultima pubblicata sul suo profilo, era proprio insieme al suo papà. Dopo la fine della prima ondata, il ballerino aveva potuto riabbracciarlo. Un’immagine carica d’amore, un figlio che abbraccia l’uomo più importante della sua vita, colui che lo ha guidato, lo ha cresciuto e che gli ha insegnato ad affrontare la vita:

PAPÁ. Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà. ❤

Quando se la sentirà, di sicuro l’opinionista troverà il modo per condividere il suo dolore e raccontare della scomparsa di suo padre.

Chi è Gianni Sperti

Un volto molto conosciuto nel mondo televisivo, Gianni Sperti è stato il ballerino di diversi programmi di Canale 5, tra cui Amici di Maria De Filippi.

Il suo debutto, è arrivato nel 1955, quando ha partecipato al corpo di ballo del programma Canale 5: La sai l’ultima? VIP. L’anno successivo è diventato il primo ballerino di Buona domenica.

È entrato nel cast di Uomini e donne, nel 2000, dove oggi è ancora opinionista insieme a Tina Cipollari.

Credit video: Feder and Bruno YouTube

Gianni Sperti è conosciuto anche come l’ex marito di Paola Barale. Lui e la showgirl, sono stati sposati dal 1998 fino al 2000.