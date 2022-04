Nelle ultime ore l’ex gieffino Patrick Ray Pugliese ha pubblicato sui social un post davvero straziante, in cui purtroppo ha parlato della perdita subita. Il suo papà è morto e lui ha voluto informare tutti i suoi follower del dolore che sta provando in questo momento.

Tanti personaggi dello spettacolo hanno voluto commentare, con parole di cordoglio e d’affetto. Tra questi ci sono anche Adriana Volpe, Carolina Marconi, Alessia Marcuzzi e tanti altri.

Patrick Ray Pugliese è nato nel 1977. La sua partecipazione alla casa del Grande Fratello risale al 2004. Tutti lo hanno amato sin da subito per la sua simpatia e spontaneità.

Nello stesso anno in cui ha partecipato al programma televisivo, è riuscito ad essere il protagonista di una trasmissione, chiamata: “Guess My Age – Indovina l’età.”

Inoltre nel 2021 è stato ospite al programma ‘Ogni Mattina’ ed è riuscito anche a diventare il conduttore di una trasmissione tutta sua. Chiamata proprio “Patrickamente Show”, che andava in onda sul canale Go-tv.

In queste ultime ore ha voluto informare tutti del dolore che sta provando per la morte del suo amato papà. Infatti in un post su Instagram, ha voluto pubblicare una foto e un dolce messaggio per l’uomo.

Le parole di Patrick Ray Pugliese per il suo papà

Ciao papà, adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene. Passate il tempo con le persone amate ogni giorno, senza più rimandare.

Questo è stato il suo messaggio. Da quel momento in tanti hanno voluto commentare anche con un semplice cuore, per mostrare la vicinanza all’ex gieffino per il lutto subito. Adriana Volpe nel suo commento ha scritto: “Ti stringo forte!”

Invece Carolina Marconi e Alessia Marcuzzi hanno scelto di commentare con un semplice cuore. Inoltre, tanti suoi fan hanno voluto scrivere parole di affetto e di cordoglio per la perdita subita. Uno dei suoi follower, per esempio, ha scritto: “Mi dispiace tantissimo, riposa in pace, un abbraccio immenso.”